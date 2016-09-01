Иркутск, 1 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В 2016 учебном году в Иркутской области двери открыли 904 школы, в том числе одна новая — в поселке Залари. Всего в регионе за парты сядут 305 тыс. детей, что на 12 тыс. человек больше, чем в прошлом учебном году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области, из них первоклассников 37,5 тыс. человек. Для сравнения: в прошлом году в первый класс пошли 35,5 тысячи ребятишек.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

«Все сегодня немного волнуются перед встречей с родной школой, друзьями, любимыми учителями. Особо переживают, наверное, первоклассники и их родители. Пусть этот день будет для вас радостным, ярким и запомнится как самый важный день в вашей жизни», — сказал губернатор Приангарья Сергей Левченко, выступая на торжественной линейке в ангарской гимназии №8.

По его словам, ангарская гимназия считается одной из лучших школ региона. Сейчас в ее стенах обучаются 1418 человек. Она является лауреатом Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, победителем конкурса среди образовательных учреждений региона в номинации «Лучшие лицеи, гимназии и школы с углубленным изучением отдельных предметов», а также лауреатом областного конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области».