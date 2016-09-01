Анкара, 1 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум.

Военная операция Турции символизирует начало новой фазы в гражданской войне в Сирии. Власти страны сопротивлялись призывам направить сухопутные силы в регион с самого начала развития сирийского кризиса, из-за чего впоследствии Анкара столкнулась с двумя равными угрозами: территориальным расширением Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и ростом террористической активности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в приграничных с Турцией районах Сирийского Курдистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Таким образом, Анкара выжидала появление удобного момента для начала операции по предотвращению этих угроз для того, чтобы создать безопасные условия на границе и усилить свои позиции в рамках разрешения сирийского кризиса. Именно так можно суммировать цели Турции, для которой в данный момент важно восстановить крайне хрупкую безопасность внутри страны, а также получить более весомые позиции за столом переговоров по послевоенному урегулированию в Сирии. Для Турции уже не так важно убрать от власти президента Сирии Башара Асада или одержать верх в геополитическом соперничестве с Ираном и Россией, пишет Бюлент Арас в статье для National Interest.

Переговоры между Турцией и силами коалиции об установлении безопасной зоны между сирийскими городами Аазаз и Джераблус площадью 85 на 45 км велись на протяжении нескольких лет. Однако все эти попытки не смогли дать ощутимых результатов из-за того, что в регионе изменился баланс сил (т.е. вмешательства России и Ирана, а также неготовности США) и отсутствия согласия относительно того, кто будет размещать сухопутные войска и сталкиваться с риском политических последствий в случае человеческих жертв.

Турецкая армия известна своей осторожностью, и не секрет, что перед попыткой военного переворота 15 июля Анкара испытывала значительные сомнения относительно операции в Сирии, которую в светском истеблишменте страны называют «ближневосточным болотом». В Сирии основной задачей этот истеблишмент видит примирение с правительством Асада и его союзниками, для того чтобы предотвратить риск возникновения автономного курдского образования у своих границ. Такой подход шел вразрез с политикой правительства.

Прозападные элементы в бюрократии, казалось, были готовы пойти на совместную операцию с вооруженными силами США, в рамках которой Свободная армия Сирии могла бы получить необходимое оснащение и сыграть лидирующую роль в сухопутном наступлении. При такой конфигурации участие Анкары в операции сводилось бы к минимуму.

Однако на фоне близкого сотрудничества США и курдских сил (партии «Демократический союз» (PYD)) в Сирии, а также усиливающейся волны антиамериканизма в Турции, пространство для такой широкомасштабного турецко-американского сотрудничества оказалось минимальным, особенно после попытки военного переворота в Турции. Таким образом, Турция чувствовала, что ей необходимо восстановить связи с антизападными и активными силами, а именно с Россией и Ираном, а также наладить непрямой контакт с правительством Асада. Примирение России и Турции, состоявшееся в конце июня, за которым последовала встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 9 августа, стало значительным шагом в попытке Анкары вернуть себе активную роль в сирийском кризисе.

После того как гражданская власть вернула себе контроль над страной после путча 16 июля, Турция начала подготовку фундамента для дипломатического урегулирования. Таким образом, правительство Анкары не только возобновило переговоры с Ираном, но и стало посылать сигналы о сотрудничестве правительству Асада, возможно, подчеркивая, что Анкара отказывается от прежней позиции, согласно которой Асада нужно немедленно отстранить от власти.

В то же самое время приоритет сирийской политики Турции стал заключаться в сохранении территориальной целостности Сирии — что открывало двери для сохранения власти правительства Асада — и уничтожении террористических угроз со стороны как террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и филиалов РПК в лице PYD и курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Сирии.

Возглавляемая Турцией операция началась после захвата курдами города Манбидж у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за которым последовало движение PYD в сторону города Джераблус. Ей также предшествовал теракт в крупном приграничном турецком городе Газиантеп, в результате которого погибло более 50 мирных жителей. В этом смысле операция была представлена в качестве самозащиты, а также как скрытый сигнал для PYD, которые хотят расширить линию Африн — Кобани.

С учетом того, что PYD, как сообщается, начали выводить курдские подразделения из Манбиджа, можно утверждать, что Турция осуществила свои краткосрочные цели в области безопасности на территории Сирии, теперь Анкара может работать на установление безопасной зоны, которую в дипломатических кругах называют «зоной без ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» по линии Аазаз — Джераблус, а также создать условия для того, что возможный исход мирных жителей из удерживаемых боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) городов Ракка и Мосул не оказал давления на ресурсы страны.

Турецкая «дипломатия улыбок» в отношении России и Ирана, а также скрытые сигналы режиму Асада, в которых утверждается, что Асад может остаться у власти в течение периода политической передачи власти, направлены на то, чтобы сократить давление на Турцию, с точки зрения безопасности внутри страны в краткосрочной перспективе изолировать более широкие геополитические цели Анкары в Сирии от сегодняшних задач, а также подготовить условия для того, чтобы Анкара смогла играть более значительную роль в стране. Это необязательно означает, что Турция разрывает с США по вопросам Сирии, но демонстрирует реалистический поворот, в котором учитывается баланс сил в регионе, вынуждающий Турцию искать союзников среди антизападного блока в Сирии.

Возглавляемая Турцией операции в Сирии сопряжена с двумя значительными рисками при развитии событий по худшему сценарию.

Во-первых, Турция прежде по большей части отказывалась занимать лидирующие позиции в борьбе против международного исламизма, которая поглощала волю и ресурсы США на протяжении последнего десятилетия. Сейчас же Анкара оказывается на передовой не только борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но, возможно, и с филиалами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что может вылиться в бесконечную войну с терроризмом.

Во-вторых, военные действия Турции лишают PYD и РПК исторической возможности стать легитимным игроком на сирийски-иракском театре военных действий. Именно это и было решающим мотивом, стоящим за операцией «Щит Евфрата», целью которой напрямую является исключить все большую вероятность образования курдского коридора в Сирии.

Оба этих варианта намекают на то, что в будущем Турцию ждут достаточно значительные трудности в области безопасности как внутри, так и за пределами страны. Вероятность военного столкновения между вооруженными силами Турции и PYD может привести к тому, что правительство Анкары окажется в «трясине», что окажет негативное влияние на турецкую политику. В свою очередь, теракты исламистов могут еще больше разрушить политический ислам в Турции или же лишить Партию «справедливость и развития гражданской поддержки.

В случае развития событий по наилучшему сценарию за операцией последуют дипломатические усилия, в ходе которых будет предпринята попытка совместить глобальные и региональные интересы в рамках продолжения Женевского процесса. В данный момент возглавляемый США западный лагерь, кажется, готов пойти на то, чтобы правительство Асада осталось у власти в течение определенного периода при условии создания четких временных рамок для политической передачи власти. Россия и Иран могут пойти на такой шаг, благодаря чему будет осуществлена их цель: сохранение власти Асада без него во главе.

Уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в Ракке и Мосуле, может стать общим знаменателем при политической передаче власти, в рамки которой должны быть включены сирийская оппозиция и курдские силы. Недавние попытки сменить курс внешней политики Турции говорят о том, что готовится площадка для достижения более широкого консенсуса для предотвращения эксцессов и в идеале для окончания гражданской войны в Сирии.