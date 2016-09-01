Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Физические, должностные или юридические лица, несущие ответственность за незаконную установку мемориальной доски финскому деятелю Карлу Маннергейму в центре Санкт-Петербурга, должны понести наказание в виде штрафа. Это следует из норм, имеющихся в законодательстве северной столицы.

ИА REGNUM Доска Маннергейму на Захарьевской улице Петербурга

Ответственность за установку доски в обход закона прописана в городском законе №273−70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Согласно статье 16.1 этого документа, наказывается «установка мемориальной доски при отсутствии решения об установке мемориальной доски, а также нарушение порядка демонтажа мемориальной доски (памятной доски)».

Если доску Маннергейму установили физические лица, им может быть назначен штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Если инициаторами установки незаконного мемориала стали должностные лица — а на открытии доски 16 июня 2016 года присутствовали именно такие фигуры — то им будет грозить штраф от 3 тыс. до 15 тыс. рублей.

Если же будет установлено, что доска размещена юридическим лицом, например, «Российским военно-историческим обществом» или Министерством культуры, то такому юрлицу может быть выписан штраф в размере от 15 тыс. до 100 тыс. рублей.

Согласно статье 5 городского закона «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге», при отсутствии решения об установке мемориальной доски такой объект подлежит демонтажу. Порядок демонтажа мемориальных досок определен правительством Санкт-Петербурга.

Согласно приложению №3 к постановлению правительства Санкт-Петербурга от 24 декабря 2012 года №1371 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге», «в случае выявления мемориальных досок, установленных при отсутствии правового акта об установке мемориальной доски, администрация района Санкт-Петербурга направляет в Комитет по культуре (далее — Комитет): акт о выявлении мемориальной доски, установленной при отсутствии правового акта; фотофиксацию мемориальной доски, установленной при отсутствии правового акта».

Именно эти документы, как сообщало ИА REGNUM, были составлены должностными лицами Центрального района Санкт-Петербурга еще 1 августа 2016 года, а затем переданы в Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

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«Правоустанавливающие документы на вышеуказанный объект не представлены; документы технического учета в отношении объекта не представлены; сведения о нахождении объекта на техническом обслуживании не представлены», — установила комиссия администрации Центрального района, которая также провела фотофиксацию объекта.

Согласно пункту 13 указанного выше приложения, «демонтаж мемориальной доски, установленной при отсутствии правового акта, осуществляется на основании правового акта Комитета (по культуре, — прим. ред.). Основанием для подготовки проекта правового акта о демонтаже мемориальной доски являются документы, представленные в Комитет администрацией соответствующего района Санкт-Петербурга».

В администрации Центрального района корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 1 сентября, подтвердили, что после передачи районной администрацией соответствующих документов все дальнейшие действия в отношении доски находятся в компетенции Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Добавим, что СМИ накануне сообщили, что доска будет демонтирована в срок до 8 сентября. Именно в этот день, напомним, отмечается скорбная дата 75-летия начала блокады Ленинграда.

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Судебный процесс по иску с требованием демонтажа мемориальной доски Маннергейму продолжится, даже если власти снимут доску до следующего заседания суда, назначенного на 14 сентября сообщил представитель истца, адвокат Илья Ремесло. Иск гражданина Кузнецова П.А. к Смольному рассмотрят по существу 14 сентября. Кузнецов требует демонтажа доски и признания незаконности действий правительства города.