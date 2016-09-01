Карачи, Пакистан, 1 сентября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Два американских альпинистов пропали без вести в Пакистане при попытке подняться на пик Огре — II, сообщает 1 сентября Reuters.

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Альпинисты, Кайл Демпстер и Скотт Адамсон, предприняли попытку взобраться на пик Огре-II (6960 метров), расположенный в горной системе Каракорум. Альпинисты не вернулись обратно в назначенный срок.

Началась спасательная операция. Поиски осложняются плохими погодными условиями.

Пресс-секретарь посольства США в Исламабаде заявил, что после сообщения о пропаже Кайла Демпстера и Скотта Адамсона, посольство связалось с семьями пропавших и продолжает следить за спасательной операцией.