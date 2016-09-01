Москва, 1 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек. Тела пожилого мужчины и его дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире на улице Римского-Корсакова, передает 1 сентября НТВ.

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Главным подозреваемым является 29-летний мужчина, который приходится убитым, соответственно, внуком и сыном, отмечает старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следователей, в ночь на 1 сентября молодой человек нанес родным множественные колото-резаные ранения, отделил стопы деда от голеней и скрылся с места преступления. Предположительно, злоумышленник является душевнобольным. Следствие по делу продолжается.