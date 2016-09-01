Пермь, 1 сентября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В двух средних учебных заведениях Перми 1 сентября официально начало работу Российское движение школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила региональный координатор движения Анастасия Добренко.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

На торжественных линейках, посвященных 1 сентября, в средней школе №9 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла и гимназии №5 прошли акции и флешмобы, представляющие новое детское объединение.

Анастасия Добренко отметила, что эти две школы станут для Перми пилотными в продвижении нового для России проекта.

Напомним, что 30 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек» завершились практические занятия по формированию стратегии развития отделений «Российского движения школьников» в регионах.

Отметим, что «Российское движение школьников» было создано по указу президента Российской Федерации в октябре 2015 года. Основной задачей определено совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Первый съезд РДШ с участием делегатов из регионов России состоялся 19 мая 2016 года. От Перми, наряду с другими, в работе съезда принимал участие школьник второй гимназии Назар Трусов. Он известен в городе как организатор трехчасового благотворительного концерта в помощь шестилетней девочке, страдающей серьезным заболеванием и нуждавшейся в средствах на реабилитацию.

Подчеркнем, что в рамках традиционных августовских совещаний педагогов в Пермском крае проект «Российского движения школьников» был представлен всем учителям Прикамья. Интерес к нему проявили и многие родители школьников.

«Российское движение школьников» включает в себя четыре направления деятельности: личностное развитие, (включая творческое развитие, популяризация профессий, популяризация здорового образа жизни), гражданская активность (экологическое, культурное, социальное, событийное волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков), информационно-медийное направление (освещение деятельности школьных организаций РДШ, обучение и практика юных журналистов, создание и распространение информационных материалов согласно целям РДШ), а также военно-патриотическое направление деятельности.