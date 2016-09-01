Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Андрей Белоусов не поддержал предложения Минфина и выступил за снижение налогового бремени в России.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

«Я считаю, что налоги всегда надо только снижать», — ответил он на вопрос журналистов, надо ли повышать налоги в России.

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Минфин РФ за 2017−2019 годы хочет дополнительно собрать в федеральный бюджет для снижения его дефицита почти 2,5 трлн рублей, в том числе за счет повышения налогов, пишут «Ведомости». В частности, повышение на 1 процентный пункт каждого из ключевых налогов — на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ и страховых взносов может принести бюджету 170−324 млрд рублей.

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