Москва, 1 сентября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Рынок энергоносителей не успел оправиться от комментариев Ирана, как сразу получил новый удар. 31 августа были опубликованы данные по запасам в США от Управления энергетической информации Минэнерго США. Статистика вышла тревожной, и это, по мнению генерального директора eToro в РФ и СНГ Павла Саласа, незамедлительно нашло свое отражение в котировках Brent, которые обрушились к отметке 47.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Перспектива восстановления цен на нефть к недавним максимумам выглядит утопичной. Рынок продолжает получать негативные сигналы, при этом недавние драйверы роста уже не работают. В частности, игроки возлагают все меньше надежд на то, что встреча ОПЕК на предстоящем алжирском форуме что-либо сможет изменить», — пояснил Салас.

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«К концу недели у котировок Brent есть реальный шанс опуститься в район 46 долларов, особенно если доллар США зарядится позитивом от данных по рынку труда», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 сентября, мировые цены на нефть вернулись к положительной динамике в рамках коррекции после значительного спада более чем на 3% днем ранее на фоне данных о росте запасов в США от министерства энергетики страны. Так, по состоянию на 08:08 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,66% — до $47,20 за баррель. Цена на нефть марки WTI росла на 0,67% — до $45.