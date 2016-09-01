Москва, 1 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в том, чтобы отворачиваться от какой-либо страны. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы не заинтересованы отворачиваться от кого бы то ни было. Мы готовы к возобновлению нормальных, полноценных отношений с Европейским союзом, с Соединенными Штатами, но исключительно на основе равноправия, без каких-либо попыток превратить эти отношения в игру в одни ворота», — сказал Лавров.

По его словам, вести дела по прежним лекалам ни Евросоюзу, ни США не получится: «Нашим западным партнерам предстоит много сделать, чтобы восстановить к себе доверие Российской Федерации, восстановить предсказуемость в европейских делах».

Напомним, охлаждение отношений между РФ и странами Запада началось после весны 2014 года. США, ЕС и ряд других государств развязали антироссийскую войну санкций посредством введения эмбарго. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе.