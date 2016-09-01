Вашингтон, 1 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Жители шести американских штатов заразились вирусом гепатита, А после того, как пили коктейли с клубникой египетского производства. Инфекция выявлена у более чем 50 человек, пишет The Huffington Post.

condesign Смузи с клубникой

Как выяснилось, источником инфекции стали ягоды, поставляемые в США из Египта. Сеть заведений Tropical Smoothie Cafe использовала клубнику для приготовления смузи. Наибольшее число заболевших отмечено в штате Вирджиния.

Медикам потребовалось несколько месяцев, чтобы установить источник заражения заболеванием, первые симптомы которого проявились в мае этого года. В настоящее время больше половины заразившихся находятся в больницах. Руководство сети кафе утилизировало партию зараженной клубники.

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