Рефтинский, Свердловская область, 1 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудники полиции нашли ещё двоих сбежавших из рефтинского спецучилища подростков. Теперь в бегах остаются пятеро молодых людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской полиции.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Тем временем, как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное управление СКР начало доследственную проверку по факту ЧП. Предстоит опросить как сбежавших подростков, так и сотрудников спецучилища.

Напомним, подростки сбежали вечером 31 августа. Перед побегом они отказались от еды и устроили беспорядки. За ночь 27 сбежавших были найдены полицейскими или вернулись добровольно.