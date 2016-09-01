Москва, 1 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 декабря ряду ведомств проработать вопросы по снижению административной нагрузки на образовательные организации. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба правительства.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минюсту России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с учетом ранее данных поручений проработать вопросы по снижению административной нагрузки на образовательные организации», — говорится в перечне поручений по итогам Всероссийского августовского совещания педагогических работников.

Данный вопрос будет проработан в том числе и за счет запрета запроса информации, размещенной в соответствии с российским законодательством в открытом доступе, а также за счёт оптимизации подходов при организации контрольно-надзорных мероприятий.

Также до 15 декабря при реализации программы по созданию новых мест в учебных учреждениях Минобрнауки и Минстрою поручено исходить из необходимости применения типовых проектных решений, которые соответствуют лучшим образцам отечественной и зарубежной практики в вопросе использования современных образовательных технологий.