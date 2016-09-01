Москва, 1 сентября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Более половины жителей России (51%) хотели бы, чтобы их ребенок или внук стал профессиональным спортсменом, — чаще всего футболистом или пловцом. Непопулярны у родителей такие виды спорта, как велоспорт, горные лыжи и конькобежный спорт. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Олимпийские виды спорта

Главной положительной стороной профессии спортсмена российские граждане видят высокие заработки, отрицательной — вред здоровью. Люди в целом нормально воспринимают, когда спортсмены снимаются в рекламе.

Но карьера шоумена и политическая деятельность спортсменов вызывают сомнения и недовольство, чаще не одобряеюся, чем одобряются: так, 38% и 42% респондентов соответственно плохо относятся к тому, что спортсмены идут в шоу-бизнес и политику.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 26 июля 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.