Владивосток, 1 сентября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский регион развивается крайне быстрыми темпами, и ни один другой регион мира не совершает такого стремительного экономического роста. Об этом 1 сентября в ходе встречи с учащимися гимназии №2 Владивостока заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Поэтому и мы, я имею в виду Россию, все больше и больше внимания уделяем азиатскому вектору нашего сотрудничества», — сказал Путин.

По его словам, именно по этой причине Россия уделяет внимание проведению Восточного экономического форума, в котором участвует большое число политиков, экономистов и экспертов.

Путин подчеркнул, что для успешного развития Дальнего Востока «нам нужно, конечно, сотрудничать с нашими соседями, это высокотехнологичные страны».

В качестве примера глава государства назвал Японию и необходимость вкладываться с ней в развитие Дальнего Востока: «Мы очень многое можем дать нашим соседям и многое можем от них получить».

Президент напомнил в качестве примеров о космодроме Восточный, строительстве судоверфи «Звезда», а также строительстве крупнейшего океанариума на острове Русский, который станет «не просто объектом показа», а частью научного центра.

Напомним, 1 сентября продолжается визит путина в Приморский край. Накануне глава государства посетил Владивосток, и, помимо прочего, оценил Кадетское военно-морское училище, а также провёл встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.