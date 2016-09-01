Владивосток, 1 сентября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский не обладает сведениями о готовящемся снятии памятной доски маршалу Финляндии Карлу Маннергейму, вызвавшей негативную реакцию обществености, об этом министр заявил журналистам 1 сентября в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ка́рл Густав Эмиль Маннергейм жмет руку своему другу

«Не знаю. У меня нет такой информации», — ответил Мединский на вопрос журналистов о том, действительно ли доску демонтируют до 8 сентября.

Министр добавил, что в настоящее время пишет объемную статью о Маннергейме. Он отметил, что писать статью удается лишь урывками. По окончании работы Мединский намерен опубликовать материал в «какой-нибудь большой всесоюзной газете». По его словам, статья будет интересна для людей, не обладающих полной информацией по этой теме.