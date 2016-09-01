Красноярск, 1 сентября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Правительство Красноярского края внесло изменения в краевую государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». «Поправки вносятся на основании принятых изменений в закон «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса», а также в связи с перераспределением расходов на реализацию программы за счет средств краевого бюджета», — говорится в сообщении правительства.

Цветков Виктор Александрович. Птицеферма. 1971

Как заявил первый заместитель министра сельского хозяйства края Александр Походин, благодаря принятым поправкам увеличится финансирование нескольких направлений господдержки.

«В частности, на 137 млн рублей возрастут расходы на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального лизингового взноса и очередных лизинговых платежей в 2016 году. Таким образом, мы исполняем распоряжение губернатора Красноярского края по итогам селекторного совещания по вопросам подготовки и проведения уборочной кампании 2016 года. Выделенные средства пойдут на исполнение принятых обязательств по ранее заключенным договорам финансового лизинга на оплату очередных лизинговых платежей», — пояснил он.

По его словам, еще 68 млн рублей будут направлены на компенсацию части затрат на производство и реализацию мяса кур мясных пород и индейки. Кроме того дополнительно 5,9 млн рублей будут направлены на поддержку семейных животноводческих ферм.

При этом общий объем финансирования госпрограммы остается неизменным и составляет 6 млрд 968,7 млн рублей. Таким образом, увеличение финансирования по одним статьям приведет к урезанию иных расходов.

Как рассказал ИА REGNUM помощник министра сельского хозяйства Красноярского края Евгений Эдин, сэкономить власти хотят на агропромышленных объектах. «Все это будет взято со статьи, предусматривающей субсидирование части затрат на создание и модернизацию объектов АПК», — сказал он. Кроме того, средства будут перераспределены со статьи бюджета «создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременная помощь начинающим фермерам на бытовое обустройство».

Эдин также отметил, что корректировки были вызваны в том числе распоряжениями губернатора по итогам его рабочих поездок. «Да, это один из источников корректировок. Губернатор поездил по местам, посмотрел и решил что нужно дополнительно поддержать такие направления», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

О том же в своем выступлении говорил и замминистра сельского хозяйства края. «Во время поездки в Шушенский район в конце июня 2016 года губернатор дал нам поручение обеспечить государственную поддержку производителей мяса птицы. Этой поддержки ждут сельхозпроизводители, желающие развивать птицеводство в крае», — отметил Походин.

Члены правительства одобрили изменения в государственную программу развития сельского хозяйства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году объем государственной помощи фермерам из консолидированного бюджета составил около 245 млн рублей, а число получателей государственных субсидий достигнет 63.