Саратов, 1 сентября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. По состоянию на 29 августа 2016 года сумма средств, накопленных на счете регионального Фонда капремонта, превысила 860 млн рублей. Такие данные приводит комитет по жилищно-коммунальному хозяйству мэрии Саратова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

becar.ru Многоквартирный дом

Лидерами по уровню сборов взносов на капитальный ремонт являются ЗАТО Светлый (71,76%), ЗАТО Шиханы (67,5%), ЗАТО Михайловский (54,2%), к ним приближаются Екатериновский, Вольский и Советский муниципальные районы (52,1%, 47,9% и 47,1%). На территории Саратова собираемость составил 45,7%.

Согласно сводкам властей, за последнюю неделю на территории Саратовской области межведомственной комиссией принято 6 многоквартирных домов после капитального ремонта. В четырех домах, расположенных в Балаково (2 дома), Саратове (1) и Саратовском районе (1), был проведен капремонт крыш в рамках краткосрочного плана областной программы на 2016 год.

25 августа 2016 года в рамках исполнения плана программы капремонта на 2015 год в Саратове в многоквартирном доме № 33 по улице им. Сакко и Ванцетти состоялась приемка работ по капитальному ремонту крыши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове по краткосрочной программе капремонта многоквартирных домов в 2016 году планируется провести работы на 310 объектах. До 2043 года в областную программу капремонта жилых домов включено 5282 здания в Саратове, из них по 2243 многоквартирным домам (МКД) взносы собственников аккумулируются на спецсчетах, в 2955 — в общий котел — на счете Фонда капремонта.

Краткосрочный план на 2016 год утвержден постановлением администрации Саратова. В 2016 году планируется проведение капремонта 310 многоквартирных домов. Объем расходов составляет 408 млн 389 тыс. 571,51 рублей.

С 2017 по 2019 год в Саратовском регионе должны быть отремонтировано 4024 многоквартиных дома. В 2017-м в области планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 1341 многоквартирном доме, в 2018-м — в 1532, в 2019-м — в 1799. Такой краткосрочный план сформирован на трехлетний период в Саратовской области в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ и вступившими в силу с 1 января 2017 года.

Саратовские власти обещают закончить второй этап программы по ветхому жилью в конце 2016 года. Перед главами администраций муниципальных образований поставлена задача на уровне регионального руководства переселить 5640 человек из 2670 квартир 240 аварийных домов, расположенных в 9 муниципалитетах, из них в двух районах — Саратовском и Пугачёвском переселение граждан уже завершено.

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