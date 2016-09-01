Мехико, 1 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Претендент на пост главы США от республиканцев Дональд Трамп считает мексиканского лидера Энрике Пенья Ньето своим другом. Об этом Трамп заявил в ходе пресс-конференции после завершения встречи с Пенья Ньето.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Господин президент, я хочу поблагодарить Вас. Это была огромная честь для меня, и я называю Вас своим другом», — сказал Трамп президенту Мексики и пожал ему руку.

В ответ Пенья Ньето отметил, что оба государства очень важны друг для друга, а основой их взаимоотношений должно быть взаимное уважение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мехико состоялась встреча главы государства Энрике Пенья Ньето с Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны затронули тему возведения стены на границе Мексики и США. Вопрос о том, кто понесет расходы на строительство стены, остался открытым.