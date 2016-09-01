Москва, 1 сентября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В России за неделю (23−29 августа) индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала августа — 100,0%, с начала года — 103,9% (август 2015 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 109,8%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

За неделю цены на свинину выросли на 0,5%, кур и яйца куриные — на 0,3%, масло сливочное, чай, пшено и крупу гречневую — на 0,2%. Вместе с тем рыба и баранина подешевели на 0,3% и 0,2% соответственно, сахар-песок — на 1,0%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,6%, в том числе на свежие помидоры — 6,2%, картофель, лук, морковь, капусту белокочанную — 4,0−5,9%. Одновременно огурцы свежие стали дороже на 1,0%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо — снизились на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июля инфляция оставалась на уровне 0,4%. Годовая инфляция в России на 1 августа 7,1%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.