Москва, 1 сентября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Российское правительство обсуждает новый подход к премированию госслужащих, заключающийся в выплате вознаграждения по итогам участия в проектах, об этом изданию «Ведомости» рассказали два федеральных чиновника.

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1847

Новый способ работы в правительстве будет представлять собой проектный подход. Специальный офис будет занят отбором проектов, а их утверждение возложат на президиум совета по стратегическому развитию. Исполнять проекты будут группы под руководством замминистров или глав департаментов, в состав которых войдут сотрудники различных министерств.

В настоящее время непосредственный руководитель госслужащего представляет его к премии. Согласно новой схеме работы, часть премии будет привязана к выполнению проекта, а принимать решение о премировании чиновника будет, помимо министра, руководитель проектной группы. Нововведение потребует внесения изменений в закон о государственной службе.