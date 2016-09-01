Москва, 1 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Ушедший август стал одним из лучших месяцев 2016 года для нефтяного рынка. В течение месяца нефть сорта Brent подорожала на 14%, а техасская WTI повысилась в цене на 14,6%. На момент написания настоящего обзора за баррель Brent на бирже дают $48,12, а за баррель WTI — $45,85. Для сравнения: с начала 2016 года оба эталонных сорта нефти выросли в цене только на 23% и 24% соответственно. Таким образом, август текущего года внес основной вклад в рост цены на нефть.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Бурному росту цен на нефть способствовали ожидания результатов от будущей встречи стран-членов ОПЕК, которая состоится в конце сентября текущего года в Алжире. О том, что ОПЕК по итогам этой встречи может заморозить добычу нефти, было объявлено во второй декаде августа, и цены на нефть, которые до этого находились в вялом боковике, взлетели. Так возможно ли достижение консенсуса на ближайшей встрече ОПЕК в сентябре?

Пессимисты полагают, что встреча опять сорвется либо окажется безрезультатной. Но есть надежда, что в этот раз положительный для нефтяного рынка результат вполне может быть достигнут, хотя с определенными оговорками. Можно вспомнить опыт кризиса 1998−1999 годов. В течение всего 1998 года ОПЕК вяло пытался сокращать добычу нефти на 200−400 тыс. баррелей, однако от подобных действий цена черного золота только еще больше шла вниз, опустившись к концу года до $12 за баррель.

Ситуацию на нефтяном рынке удалось выправить только весной 1999 года, когда нефтяной картель совместно с некоторыми приглашенными на встречу независимыми производителями нефти (Россией, Мексикой и Норвегией) сократил добычу сразу на 3,7 млн баррелей, и таким образом помог сбалансировать спрос и предложение на спотовом рынке. Поэтому сам факт, что ОПЕК этой весной, осознавая невозможность прийти к консенсусу, отказался от недостаточно продуманных действий на нефтяном рынке, предоставив возможность все решать силам спроса и предложения, является положительным.

Не случайно министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который одновременно является председателем совета директоров государственной корпорации Saudi Aramco, заявил в интервью, что политика ОПЕК в области регулирования нефтяного рынка будет более ответственной. Он также заявил, что у Саудовской Аравии нет задачи наращивать добычу до максимума, но, с другой стороны, дал понять, что если силы спроса и предложения сами в состоянии регулировать рынок, то во внешнем вмешательстве нет необходимости.

С другой стороны, есть Иран, который намерен восстановить добычу и долю рынка до введения против него санкций. Как сообщали западные СМИ весной, встреча ОПЕК сорвалась именно из-за неконструктивной позиции Ирана, не пожелавшего пожертвовать своей долей на рынке нефти ради роста цены на нефть. В настоящее время Иран делает заявления, хотя и осторожные, о том, что готов принять участие в заморозке добычи нефти, если другие страны-производители сделают то же самое. Однако оговаривается, что другие страны-члены ОПЕК должны будут строго выполнять достигнутое соглашение и не экспортировать нефть «серым» способом, сокращая тем самым долю на рынке других производителей. Речь шла в первую очередь о Саудовской Аравии.

Как видно, в этот раз эгоистические корыстные интересы отдельных стран-членов ОПЕК сменились желанием найти компромисс. Кроме того, важно отметить, что производство нефти во многих нефтедобывающих странах сокращается, в частности в Ираке, Венесуэле, Ливии, Нигерии, а также в России, которая хотя и не является членом ОПЕК, но играет важную роль на нефтяном рынке. В настоящее время необходимо убрать с рынка не менее 3−4 «лишних» миллионов баррелей, для чего ОПЕК в очередной раз может привлечь независимых производителей и в первую очередь Россию. Однако возникает вопрос, как будут себя вести производители сланцевой нефти в США, которые уже при цене $48−49 за баррель начали наращивать производство. Некоторых производителей американской сланцевой нефти стоило бы также пригласить к диалогу, ведь в росте цены на нефть заинтересованы все.

Вероятность достижения соглашения в ОПЕК в сентябре высока. Но даже если она опять не будет достигнута, то на новостях о росте спроса и снижении предложения в нефтедобывающих странах в сентябре цена на нефть сорта Brent может выйти вверх из узкого коридора в $48−49,5 за баррель и подняться до $55 за баррель, а к концу 2016 года ожидается рост цены на нефть до $60 за баррель.