Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения поздравил коллектив судостроительного комплекса «Звезда» с запуском первых производственных объектов судостроительного комплекса. Соответствующее заявление он сделал 1 сентября.

warsonline.info Ледокол нового поколения «Илья Муромец»

По его словам, запуск таких объектов — это важный шаг на пути к реализации знакового проекта как для Дальнего Востока, так и для всей России.

«В ближайшие годы в бухте Большой Камень должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне‑ и крупнотоннажных судов. Это, прежде всего, танкеры, газовозы», — сказал Путин.

По его словам, по уровню производительности труда запущенные предприятия будут не только передовыми, но и лучшими во всём мире по ряду пунктов: «Конечно, прежде всего, мы должны выпускать суда для нашего внутреннего рынка, для освоения шельфа месторождений Дальнего Востока и Арктики, для развития Северного морского пути как глобальной транспортной артерии. Мы с вами хорошо знаем, что не только у нашей страны, но и у наших соседей большие планы по освоению этого наиболее экономически эффективного пути доставки грузов из Европы в Азию и наоборот. Важно, чтобы в конкуренции за заказы гражданских судов на ведущие роли выходили именно отечественные верфи, такие как «Звезда».

Путин подчеркнул, что заказчики смогут получить от строителей качественную и конкурентоспособную продукцию, а новая верфь будет успешно функционировать.

Напомним, 1 сентября продолжается визит Путина в Приморский край. Накануне глава государства посетил Владивосток и, помимо прочего, оценил Кадетское военно-морское училище, а также провёл встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.