Пекин, 1 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки в 6,6784 юаня за доллар. Центробанк КНР укрепил национальную валюту на 0,19%. Как отмечается в заявлении главного финансового регулятора Китая, юань укрепился сразу на 124 базисных пункта.

megabanki.ru Юань

Народный банк Китая активно поддерживает национальную валюту, прибегая к операция обратного РЕПО. В конце июля Центробанк КНР влил в национальную экономику более $4,49 млрд. Принятые меры направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, индекс производственной активности Китая (индекс PMI) в августе продемонстрировал положительную динамику и увеличился на 0,5 пункта до уровня 5,4.