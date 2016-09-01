Москва, 1 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Молодого человека, страдающего расстройством психики, разыскивают столичные правоохранители. Мужчину подозревают в убийстве деда и матери, передает 1 сентября НТВ.

Уильям Хогарт. В сумашедшем доме

По словам старшего помощника руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой, двойное убийство произошло в ночь на 1 сентября на улице Римского-Корсакова.

По версии следователей, 29-летний мужчина нанес своему деду 1927 года рождения и матери 1962 года рождения множественные колото-резаные ранения и скрылся. Отмечено, что злоумышленник отделил стопы мужчины от голеней.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Полиция опрашивает соседей потерпевших, на месте работают эксперты-криминалисты.