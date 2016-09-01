Симферополь, 1 сентября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В Крыму в 2016 году в школы идёт на 4 тыс. детей больше, чем в 2015: год назад на полуострове (без учёта Севастополя) было 187 тыс. 556 школьников, в этом — 192 тыс. 326. Эксперты объясняют это миграцией и повышением рождаемости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О.П. Слета. В первый класс. 1969

По данным министерства образования, науки и молодежи Крыма, в 2016—2017 году в школах полуострова будут учиться 20 658 первоклассников, 15 574 девятиклассников и 9038 школьников пойдёт в 11 класс.

«По статистике идёт рост детей, связанный с увеличением рождаемости — вы видите разницу в количестве детей по первым и девятым классам сейчас. Это и миграция в Крым после 2014 года, но больше увеличение рождаемости, тут и меры социальной поддержки, такие как «материнский капитал», дают такой результат», — считает главный специалист управления общего образования Минобразования Крыма Наталья Прилепо.

В министерстве образования отмечают, что мест в школах Крыма хватит всем детям, но в федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя до 2015 года предусмотрено строительство 12 школ и капремонт ещё шести. В среднем, вместимость одной крымской школы — 700 человек. «Никакого дефицита мест мы не видим. С учётом повышения рождаемости и миграции в Крым, открытия этих 18 школ будет достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем», — отметили в пресс-службе министерства.

Школ в Крыму стало меньше

За последние пять лет в Крыму новых школ не открывалось, но запланировано открытие в этом учебном году общеобразовательной школы в микрорайоне Фонтаны в Симферополе. Местные жители зовут этот недострой «школой четырёх президентов» — за время строительства школы сменились четыре президента в стране.

В этом учебном году дети идут в 556 образовательных организаций: 532 муниципальных, 8 частных, 16 государственных. Всего же на полуострове более 1200 образовательных учреждений (школы, детсады, интернаты, профтехучилища).

К новому учебному году на полуострове закрыли пять школ. «Это школы, здания которых признаны аварийными, либо не соответствуют лицензионным и аккредитационным требованиям. Детей там обучаются от 7 до 15 человек, будет организована перевозка в школы соседних сёл», — отметили в Минобразования Крыма.

Школы закрыли по объективным причинам, сообщила на пресс-конференции в Симферополе министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова. По её словам, школа №19 Симферополя закрыта в связи со строительством нового здания (перестроить школу оказалось проще, чем ремонтировать), две школы в селе Запрудное (район Алушты) объединили в одно юрлицо, ещё две школы закрыли на капитальный ремонт. Ликвидировали Красногвардейскую вечернюю школу, начальную школу в селе Зеленое Нижнегорского района, школу в селе Анновка Белогорского района. Кроме того, в новом учебном году министерство будет внимательно следить за качеством образования в 30 крымских школах, где насчитывается не более 60 учеников. «Чтобы учебный процесс не был фиктивным», — пояснила Гончарова.

Напомним, ранее глава министерства образования и науки России Ольга Васильева заявила, что возьмет на контроль вопрос сокращения сельских школ в Крыму.

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Не все школы готовы к приёму детей

Ремонты после 1 сентября и до конца года продолжатся в 56 школах Крыма. Чиновники объясняют, что поздно получили деньги, теперь будут навёрстывать. Из-за ремонтов приостановлен учебный процесс в двух школах, а в остальных будет сочетаться с процессом ремонта.

В Симферополе гимназия №1 имени Ушинского на время ремонта перевела начальную школу во вторую смену в школу-гимназию №25 и в школу №12. Этим остались недовольны многие родители, им не понятно, как теперь отпрашиваться с работы, чтобы отвести своего ребёнка в школу к часу дня?

«На капремонты муниципалитеты смогли распределить деньги из республиканского бюджета только в июне, — сообщила Наталья Гончарова. — Я прошу с пониманием отнестись к тому, что отрасли образования уделено очень много внимания и очень много денег».

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Половина учебных заведений Крыма уже прошли перелицензирование по российскому законодательству

На начало августа в Крыму прошли лицензирование на право ведения образовательной деятельности около 50% образовательных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобразования республики.

«Сейчас их около 605 (из чуть более чем 1200), и ещё около 100 пакетов документов сейчас в работе в управлении по лицензированию и аккредитации Минобрнауки республики», — сообщили в пресс-службе.

Период лицензирования крымских школ продлён до 1 сентября 2018 года, к этому времени, считают в министерстве, 100% образовательных учреждений республики получат аккредитацию.

Часть крымских школ не соответствует стандартам безопасности

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ряде крымских школ до сих пор предприняты не все необходимые меры для обеспечения антитеррористической безопасности. К 1 сентября все школы полуострова будут оборудованы «тревожными кнопками» и получат физическую охрану, а вот заборами до сих пор огорожены только 10% школ, квалифицированная охрана и камеры видеонаблюдения есть сейчас в 70% школ.

«Большая часть школ в антитеррористической защищённости и безопасности обеспечена, хоть и не в полной мере, — заявил на пресс-конференции в Симферополе руководитель аппарата антитеррористической комиссии Крыма Александр Булычёв. — Физической охраной и связью с полицией будет обеспечено к 1 сентября практически 100% школ».

Кроме того, 90% образовательных учреждений Крыма работали с нарушениями пожарной безопасности — выяснилось во время проверки органов государственного пожарного надзора.

«Из проверенных объектов 90% данных учреждений эксплуатируется с отсутствием или неисправностью систем автоматической пожарной сигнализации», — рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» и.о. начальника отдела государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский.

По его словам, на 511 объектах не оказалось системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, 100 объектов необходимо укомплектовать огнетушителями, на 110 объектах нужно провести капремонт электросетей (профилактика возгораний и пожаров), 75 объектов эксплуатируется с неудовлетворительным состоянием путей эвакуации. Кроме того, из 353 общеобразовательных учреждений полуострова, находящихся в сельской местности, 132 расположены «за пределами нормативного выезда пожарного подразделения». Всё это пожарный связывает с недофинансированием школ в «украинский» период Крыма.

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