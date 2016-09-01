Прага, 1 сентября, 2016, 09:23 — ИА Регнум.



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По мнению некоторых экспертов, ситуация в области безопасности в Европе продолжает ухудшаться. Масла в огонь подлили сообщения СМИ о том, что Россия начала проверку эффективности работы различных внутренних институтов — от банков до министерств — в условиях войны. Кремль также строит заборы с колючей проволокой на границе с Польшей, передает чешская газета Parlamentní listy (PL).

Хотя опасения по поводу угроз европейской безопасности и не лишены оснований, надо признать, что из России искусственно сделали пугало. Средства массовой информации искусственно нагнетают обстановку, указывая на некоторые признаки подготовки к войне. Хотя это вполне может быть ответной реакцией на постоянные провокации со стороны некоторых европейских стран и НАТО. Зачем потребовалось подливать масла в огонь, организуя крупные военные учения на границе России? Какова необходимость демонстративных перемещений военной техники США и НАТО по дорогам Чехии и других стран? Ведь с военной точки зрения гораздо целесообразней было бы перемещать войска и технику скрытно. Какие цели преследует дислокация сил НАТО в Польше, Болгарии и других странах, задается вопросом издание.

Русский солдат так же боится войны, как и мы. У России такие же проблемы с исламским терроризмом, как у Франции или Бельгии. Кого же нам на самом деле стоит опасаться? И не лучше ли нам было бы перед лицом исламского терроризма иметь Россию союзником, а не врагом, пишет PL.

Хотя Россия и проводит сейчас масштабные военные учения на Кавказе, важно понимать, что Кавказ находится достаточно далеко от Польши, Прибалтики и Европы, чтобы видеть в них непосредственную угрозу европейской безопасности. Эти маневры необходимы скорее для демонстрации силы отечественной политической аудитории. Эти учения не представляют реальной угрозы для Запада. Стоит ли тогда удивляться, что не только в России Путин более популярен, чем, например, Меркель. Ведь он создает впечатление рационального политика, который твердо знает, что он делает и чего хочет добиться. А вот Меркель теперь, похоже, далека от реальности, добавляет газета.