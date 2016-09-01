В Копенгагене в результате стрельбы пострадали три человека
Копенгаген, 1 сентября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре Копенгагена (Дания). Как передает Sputnik, в результате инцидента пострадали три человека — двое полицейских и один гражданский.
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Атака произошла в среду вечером, 31 августа, в Христиании (район Копенгагена), после чего сотрудники правоохранительных органов оцепили район.
«Полицейские собирались задержать мужчину, который был связан с торговлей наркотиками, когда злоумышленник достал оружие и направил его в сторону правоохранителей», — говорится в сообщении агентства.
По предварительным данным, всего злоумышленник успел осуществить девять выстрелов.
В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск преступника.