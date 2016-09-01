Орехово-Зуево, Московская область, 1 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Участившиеся случаи нападения на врачей, в том числе в Московской области, связаны в проблемами в общественном сознании из-за недостатков системы образования, воспитания и культуры. Изменить ситуацию способны лишь решительные меры в отношении всех нарушителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественный деятель и член движения «Вместе за достойную медицину» Алла Фролова.

Андрей Шишкин. Сельский доктор

«Профессия врача унижена. Мы везде преподносим, что врачи не лечат, что они берут взятки и калечат, и когда человек изо дня в день это слышит, то когда он сталкивается с врачом, то он автоматически считает, что ему все должны, и он может творить с врачами все что угодно. Чем обезопасить? Если бы одного, второго, третьего наказали, хотя бы штрафами, если бы это дело подняли, то кто-то бы задумался», — отметила Фролова.

По ее мнению, глубина проблемы залегает в общественном самосознании, привычке решать проблемы с помощью кулаков и банальном отсутствии культуры и воспитания среди граждан.

«Проблема в образовании — в школах не объясняют, что врач — самая гуманная профессия. Когда насилие лезет отовсюду, то не удивительно, что людям кажется, что им все дозволено и все решается кулаками. Нет ни образования, ни культуры, ни воспитания — вот в чем проблема. Государство также не защищает интересы врачей», — пояснила собеседница агентства, отметив, что обсуждавшееся ранее предложение по распространению среди врачей средств самозащиты лишь разожжет еще большую неприязнь.

«Шокеры не решат ничего. Они только еще больше разожгут злость и негатив», — заключила Фролова.

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Напомним, 30 августа в ходе приема у врача-рентгенолога в больнице подмосковного Орехово-Зуево родственник одной из пациенток внезапно стал наносить врачу удары кулаком по голове. 31 августа отдел дознания МУ МВД России «Орехово-Зуевское» возбудил уголовное дело по п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») в отношении нападавшего — неоднократно судимого местного жителя Алексея Мироненко, который, как отмечает пресс-служба прокуратуры области, совершил нападение в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее также в орехово-зуевской больнице были избиты сразу три эскулапа. Узнав, что рентгенологическое обследование необходимо проходить в порядке живой очереди, сопровождавшие одного из пациентов мужчины стали избивать врачей.

Случаи нападения на работников сферы здравоохранения неоднократно фиксировались и в других регионах страны.