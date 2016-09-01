Берлин, 1 сентября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Антироссийские санкции проходят сейчас испытание на прочность. Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов даже из «фазы противостояния» с Россией перейти к «надежному пониманию общей безопасности». Это странно после того, как еще в июне ФРГ одобрила продление санкций против России, а сам министр даже упрекнул Россию в том, что она «неразумно бряцает оружием» у самых границ НАТО. Теперь же Штайнмайер отстаивает принципиально иную точку зрения и даже заявляет, что было бы ошибкой «отмахнуться от России», пишет электронный журнал Telepolis.

Рикошет

Санкции против России были введены два года назад, впервые со времен холодной войны, спустя ровно двенадцать дней после уничтожения малайзийского лайнера MH17 в небе над Восточной Украиной. Хотя с самого начало было очень сомнительно, что санкции смогут в самом деле устрашить Россию, Германия к ним присоединилась.

То, что канцлер Германии Ангела Меркель и члены ее кабинета, как Штайнмайер, отходят от крайних позиций в отношении России и стремятся к деэскалации напряженности, вероятно, вызвано тем, что санкции наносят ущерб европейской экономике. Рост в еврозоне по сравнению с предыдущим кварталом, даже с учетом сезонных колебаний ВВП, оказался крайне слабым и составил во втором квартале всего 0,3%, в целом же по Европейскому союзу экономический рост составил 0,4%», отмечает европейская статистическая служба «Евростат».

Вероятно, именно экономическая слабость ЕС заставила Штайнмайера заговорить о необходимости возвращения России в «Большую восьмерку» промышленно развитых стран, так как это якобы в интересах этих индустриально развитых государств. Впрочем, записывать главу немецкой дипломатии в «пониматели Путина» все же преждевременно, так как он руководствуется в отношении Москвы принципом кнута и пряника. Ни один сигнал о снятии напряженности в отношении России не обходится без элементов угроз, добавляет издание.