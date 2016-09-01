Москва, 1 сентября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий оплату принудительной эвакуации, вносят в Госдуму депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября. Во многом эвакуаторный беспредел творится потому, что водитель сам платит за эвакуацию, считают авторы инициативы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эвакуатор

«Принципиальная позиция ЛДПР: достаточно административного штрафа. Исполнительная власть сама в состоянии эвакуировать ТС, так как за нарушение правил остановки и стоянки действуют значительные штрафы, например, в Москве размер штрафа составляет 3 тыс. рублей», — отметил Нилов.

«Судьба всех законопроектов, и «автомобильных» в том числе, зависит от расклада политических сил. Если в стране и Госдуме не будет монополии власти у одной партии, которая что хочет то и делает, очевидно, необходимые сегодня нормы будут приняты, а карательные механизмы, в том числе в отношении водителей, будут экстренно отменены».

1 сентября 2016 года вступил в силу закон, согласно которому тарифы на эвакуацию должны быть скорректированы. Однако уже появилась информация о том, что, например, в Москве, размер тарифов сохранится. Парламентариям это представляется желанием и попыткой зарабатывать на кошельках автовладельцев.

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Кроме того, действуют нормы, согласно которым будет возможно осуществлять постоплату за эвакуацию, то есть забрать машину со штрафстоянки, а оплатить все позже. При этом определение срока, в течение которого можно забрать машину со штрафстоянки без оплаты, передано на региональный уровень — уполномоченному органу исполнительной власти субъекта РФ.