Москва, 1 сентября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Рубль, несмотря на активное падение цен на нефть, чувствует себя достаточно уверенно. Котировки пары USD/RUB удерживаются в районе уровня 65,00. Вероятно, некоторую поддержку российская валюта получила со стороны аукциона по размещению ОФЗ Минфина РФ, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль

«Но в целом у рубля сейчас не так много оснований для роста. Brent вплотную приблизилась к отметке 47 долларов за баррель после того, как данные по коммерческим запасам в США отразили их рост, практически в 2,5 раза превысивший прогнозы (2,27 млн баррелей против прогноза 0,92 млн)», — пояснила Рогова.

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«Доллар чувствует поддержку в надежде на скорое повышение ставки ФРС США, а также достаточно сильной макростатистики. Поэтому довольно высока вероятность подъема пары USD/RUB в район уровня 65,50», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 31 августа, вырос на 34,63 копейки и составил 65,25 рубля, курс евро поднялся на 18,46 копейки — до 72,68 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 1 сентября увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 27,4 копейки — до 68,59 рубля. Стоимость нефти марки Brent поднялась до $47,20.