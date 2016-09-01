Оренбург, 1 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области «Российское движение школьников» начинает свою работу в 10 пилотных школах. Из них в Оренбурге находятся две школы (лицей № 5 и СОШ № 85). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила педагог — организатор лицея № 5 Наталья Дубовскова.

Лицей №5 Оренбурга Баннер РДШ

По ее словам, в лицее № 5 города Оренбурга с 1998 года действует детская организация «Республика мальчишек и девчонок». Работа осуществляется по нескольким направлениям: «дорогами добра», «радуга талантов», «лидерское», «гражданско-патриотическое», «юный журналист». Они перекликаются с направлениями Всероссийской организации «Российское движение школьников». Однако возможностей гораздо больше.

«Школьникам предлагается грандиозный опыт общения, обучения в «Артеке», «Орленке». Свои возможности сможет расширить простой ребенок», — отметила Наталья Дубровскова. По ее словам, ранее дети с активной гражданской позицией могли поехать в такие лагеря только в случае финансовой возможности их родителей. Сейчас актив школьников получаем возможность развивать свой потенциал за счет федеральных средств.

Дубровскова также подчеркнула, что с развалом пионерской организации детское движение сохранилось в нескольких регионах. Например, в Оренбуржье оно не останавливалось. Но настало время выходить за региональные рамки.

рдш.рф Участники РДШ

1 сентября в лицее № 5 совпало сразу несколько мероприятий: начало нового учебного года, 25-летие лицея и зарождение отделения РДШ. Группа активных ребят под песню, написанную специально для «Российского движения школьников», организовала флешмоб. Дети в футболках с логотипом РДШ продемонстрировали танец.

Вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова во время линейки отметила, что пилотные школы будут позиционировать весь передовой опыт и продвигать идеи РДШ.

Председатель областного отделения РДШ Никита Сафин зачитал поздравление с началом учебного года председателя РДШ, Героя Российской Федерации, лётчика-космонавта Сергея Рязанского.

«Сегодня Вы являетесь свидетелями удивительного события — рождения большой организации — «Российского движения школьников», которая призвана объединить под своим крылом все лучшие практики в области воспитания подрастающего поколения. Это возможность для каждого участника проявить себя в любом из направлений деятельности организации, развить свои способности, а также обменяться опытом и поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны», — говорится в обращении.

Лицей №5 Оренбурга Презентация РДШ

По словам педагогов, после линейки многие родители проявили интерес к новой детской организации. На классном часе школьникам продемонстрировали ролик о деятельности РДШ и раздали местную газету с заметкой о детском движении. «Все газеты разошлись на «Ура». Это значит, что школьники заинтересовались организацией. Ролик об РДШ был потрясающий», — сказала Наталья Дубровскова. Также она обратила внимание на то, что многие родители за возрождение детского движения. Они хотят оторвать своих детей от виртуальной реальности и вовлечь в общественно полезную деятельность.

Стоит отметить, что лицей № 5 — самое крупное среднее общеобразовательное учреждение в Оренбурге. В нем учится 2200 учеников. В 2016 году отмечена тенденция увеличения первоклассников, как и во всем областном центре. 1 сентября в лицее прошло поэтапно три линейки. Школа распахнула двери для девяти первых классов, тогда как в 2015 году их было восемь.

Добавим, 1 сентября «Российское движение школьников» начинает свою работу по всей стране. На сегодняшний день региональные отделения Движения созданы в 85 регионах страны, в каждом субъекте РФ работает региональный координатор.

Напомним, что «Российское движение школьников» включает в себя 4 направления деятельности: личностное развитие, (включая творческое развитие, популяризация профессий, популяризация здорового образа жизни), гражданская активность (экологическое, культурное, социальное, событийное волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков), информационно-медийное направление (освещение деятельности школьных организаций РДШ, обучение и практика юных журналистов, создание и распространение информационных материалов согласно целям РДШ), а так же военно-патриотическое направление деятельности.