Махачкала, 1 сентября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Дагестана частично удовлетворил иск кипрской компании Arolia Holdings LTD к Махачкалинскому порту и обязал выплатить задолженность в размере 155,9 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в пресс-службе суда.

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Ранее указанная компания обратилась в суд Дагестана с исковым заявлением о взыскании с ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» процентов и неустойки на сумму более 678 млн рублей. Задолженность предприятия возникла перед Сбербанком, который выделил порту несколько крупных кредитов. В 2013 году Сбербанк уступил Arolia Holdings LTD права требования к порту.

Отметим, ситуация вокруг Махачкалинского порта сейчас выглядит неоднозначно. В ряде дагестанских СМИ пишут, что в текущем году порт должен быть акционирован. За право владения борются команды двух дагестанских бизнесменов — Зияудина Магомедова и Сулеймана Керимова.

Ситуация была близка к открытому конфликту, когда в начале июня 2016 года Агентство речного и морского транспорта РФ (Росморречфлот) неожиданно сменило руководителя порта. В результате конкурса вместо работавшего на этой должности более пяти лет Ахмеда Гаджиева, которого считают креатурой Сулеймана Керимова, был назначен замруководителя Объединенной зерновой компании (ОЗК) Андрей Гормах, которого, в свою очередь, дагестанские СМИ назвали близким к Зияудину Магомедову.

По словам экономического обозревателя газеты «Новое дело» Андрея Меламедова, в случае полного удовлетворения иска, порт рисковал обанкротиться. Именно вышеуказанная кипрская компания в свое время выступила инициатором банкротства государственного предприятия «Дагестанские авиалинии», результатом которого стала приватизация Махачкалинского аэропорта Сулейманом Керимовым.