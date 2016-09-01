Москва, 1 сентября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ перечень международных финансовых организаций, сделки с участием которых не подлежат предварительному согласованию, дополнен Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Новым банком развития, сообщается на сайте правительства РФ.

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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, учреждённый на основе соглашения между 57 странами, ратифицированного в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 года №360-ФЗ (крупнейшие акционеры банка — КНР, Индия и Россия, которые владеют соответственно 29,78, 8,37 и 6,54 процента долей в его уставном капитале).

Новый банк развития, учреждённый на основе соглашения между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР (БРИКС), ратифицированного в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 года №29-ФЗ.

Разрешённый к выпуску капитал каждого из этих банков составляет 100 млрд долларов США.

Для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Нового банка развития планируется создать благоприятные условия их операционной деятельности при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов, в частности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Реализация распоряжения позволит расширить перечень международных финансовых организаций, для которых упрощается порядок реализации сделок, планируемых в РФ.