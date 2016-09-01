Вашингтон, 1 сентября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки являются исключительной нацией. Об этом, как передает RT, заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе своего выступления в штате Огайо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

«Я верю, что мы (США), как говорил Авраам Линкольн, по-прежнему «последняя и лучшая надежда Земли», мы все еще «сияющий город на холме», как говорил Рональд Рейган, и все еще «великая, не эгоистичная, сочувствующая страна» Роберта Кеннеди (брат Джона Кеннеди)», — сказала экс-госсекретарь США.

При этом Клинтон добавила, что другие мировые державы, «может быть, не хотят слышать этого, но это не значит, что это не так».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отрыв республиканского кандидата Дональда Трампа от его соперницы Хиллари Клинтон только за последние несколько дней стремительно сократился. В настоящий момент за миллиардера готовы проголосовать 36% избирателей, за экс-госсекретаря США — 41% опрошенных.