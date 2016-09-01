Владивосток, 1 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Главным для человека, участвующего в выборах, является стремление принести пользу людям, об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с учениками гимназии №2 во Владивостоке, передает «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, люди, которые хотят заниматься организацией работы каких-то коллективов, будь то учебное заведение, город, регион или страна, не должны быть настроены на удовлетворение собственных амбиций.

«Не удовлетворять своё эго, свои амбиции, а должно быть стремление к улучшению жизни», — отметил Путин.

Также глава государства добавил, что для победы на выборах необходимо направлять идеи на позитивные цели и «избегать крайностей в отношениях».