Москва, 1 сентября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. По итогам торгов 31 августа рубль подешевел к доллару на 0,16%, до 65,31 рубля, к евро — на 0,12%, до 72,81. Причём в последний день августа российская валюта продемонстрировала устойчивость к падению цен на нефть на 3,5%, до $46,94. На этом фоне рублёвая стоимость бочки Brent снизилась с 3152 до 3069 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Падение цен на нефть усилилось после публикации данных от Минэнерго США. За минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,3 млн баррелей, до 525,9 млн баррелей при прогнозе +0,921 млн баррелей. Добыча нефти за неделю сократилась на 60 тыс., до 8,488 млн баррелей, за год — на 730 тыс. баррелей.

Опубликованный нефтяной отчёт носил нейтральный характер за счёт снижения добычи нефти и запасов бензина. Тем не менее, реакция участников рынка была негативная к ценам на нефть при дешевеющем долларе. Вероятно, такая реакция связана с последним торговым днём в августе и экспирацией фьючерса на Brent.

Аукцион Минфина прошёл на ура. На нём ведомство разместило облигации федерального займа на 15 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 2,4 раза и составил 35,917 млрд рублей. Поддержки до конца недели у рубля больше не будет.

Динамика цен на нефть является ключевым драйвером для российской валюты. Если на торгах в Европе по нефти не последует коррекционное движение в область 48 долларов, то курсу рубля не избежать снижения до 65,60 рубля за доллар.

Пара доллар/рубль закрепилась выше уровня 65 руб. Это нужно признать. Участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании публикации отчёта по американскому рынку труда, который запланирован на пятницу. До 2 сентября доллар/рубль в рамках нисходящей коррекции может сходить к уровню 65 рублей.