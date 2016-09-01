Новосибирск, 1 сентября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Руководство Новосибирского государственного академического театра оперы и балета запланировало еще один ремонт в здании. Согласно заявке на сайте госзакупок, на этот раз ремонтировать будут буфет-фойе, в будущем его хотят использовать как концертный зал. И потратить на это хотят 76,1 млн рублей. Источником финансирования указаны субсидия и спецсубсидия.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирском оперном театре вновь планируется ремонт

«Ремонтно-реставрационные работы создают новое архитектурное решение пространства буфета-фойе, позволяющее использовать его в качестве концертного зала. Концепция ремонтно-реставрационных работ построена на сохранении исторической тектоники и убранства зала. Крутой амфитеатр зрительских мест встраивается в двухсветное пространство, объединяя два исторических уровня», — сказано в краткой характеристике работ. Исполнитель должен будет заменить полы, отремонтировать стены и потолок, провести реставрационные работы и установить систему вентиляции.

Итоги конкурса должны подвести уже 23 сентября, а сами работы планируется завершить в декабре.

При этом до сих пор идут разбирательства вокруг проведенного в 2015 году масштабного ремонта стоимостью более 300 млн рублей. Тогда ремонтным работам были подвержены фасад и фойе первого и второго этажей. За что директор театра Владимир Кехман был два раза оштрафован — на 100 и 125 тысяч рублей. Оказалось, что он проводил реконструкцию памятника архитектуры федерального значения без разрешения и согласования. В феврале 2016-го на публичных слушаниях Владимир Кехман заявил, что ранее проводил реконструкцию подобным образом и не видит ничего страшного в нарушении законов. Недавно новосибирские архитекторы обратились в прокуратуру области с просьбой прекратить «бесчинства» в НОВАТе. Они заявили, что Кехману было выдано предписание устранить выявленные нарушения к 1 сентября 2016 года, но работы даже не начинались.

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Владимир Кехман стал руководителем Новосибирского оперного театра после увольнения прежнего директора Бориса Мездрича из-за скандальной постановки Рихарда Вагнера «Тангейзер» на сцене театра.