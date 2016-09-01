Москва, 1 сентября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают падать. Котировки марки Brent 31 августа скатились к уровню 47,46. Дополнительным фактором давления выступили данные по коммерческим запасам в США, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Показатель вырос сильнее, чем ожидалось (2,27 млн баррелей против прогноза 0,92 млн).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, не стоит забывать о том, что на нефть давит укрепляющийся доллар и опасения, что даже достижение договоренностей о заморозке странами ОПЕК все же не дадут резкого сокращения дисбаланса спроса и предложения», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 сентября, мировые цены на нефть вернулись к положительной динамике в рамках коррекции после значительного спада более чем на 3% днем ранее на фоне данных о росте запасов в США от министерства энергетики страны. Так, по состоянию на 08.08 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,66% — до $47,20 за баррель. Цена на нефть марки WTI росла на 0,67% — до $45.