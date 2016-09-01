Москва, 1 сентября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере трудовых отношений за счет инкорпорации в него отдельных положений правовых актов СССР и РСФСР, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, в Трудовой кодекс (ТК) предлагается включить нормы, касающиеся режима неполного рабочего дня (смены) и неполной рабочей недели. В соответствии с постановлениями Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29 апреля 1980 года №111/8−51 режимы труда, устанавливаемые при работе с неполным рабочим временем, могут предусматривать сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) на определенное количество рабочих часов во все дни рабочей недели, сокращение количества рабочих дней в неделю при сохранении нормальной продолжительности ежедневной работы (смены), сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) на определённое количество рабочих часов при одновременном сокращении количества рабочих дней в неделю.

Отметим, что действующей редакцией ТК предусматривается возможность установления режимов или неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели.

В ТК также предлагается ввести положения, касающиеся праздничных дней: оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится всем работникам за часы, фактически отработанные в такой день. В случае если часть рабочей смены приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то часы, фактически отработанные в этот день (от 0 до 24 часов), оплачиваются в двойном размере.