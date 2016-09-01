Путраджая, Малайзия, 1 сентября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Власти Малайзии объявили о первом случае заражения вирусом Зика, сообщает 1 сентября CNA.

doctor.kz Вирус Зика

Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сафасивам сообщил, что 58-летняя жительница города Кланг (штат Сенагор) была доставлена в государственный госпиталь Сунгей-Булух. Медицинское обследование подтвердило, что женщина заражена вирусом Зика.

Сейчас местные власти устанавливают лиц, контактировавших с пострадавшей.

Министр здравоохранения сказал, что будут проведены профилактические мероприятия по уничтожению переносчиков вируса (комаров Aedes aegypti).