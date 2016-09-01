Благовещенск, 1 сентября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Благовещенске сегодня, 1 сентября, на торжественной линейке в МАОУ СОШ №11 отдельный модуль отвели Российскому движению школьников. Местные активисты выступили с агитбригадой, посвящённой каждому направлению организации, провели флэшмоб и поучаствовали в торжественном награждении ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала координатор РДШ в Амурской области Анастасия Фролова.

Анастасия Фролова Торжественная линейка в Благовещенске

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"Пилотная площадка озвучила напутственное слово председателя Российского движения школьников Сергея Рязанского, после чего активисты выступили с агитбригадой, посвящённой каждому направлению детско-юношеской организации. Министр образования и науки Амурской области Марина Селюч наградила грамотой директора школы, поскольку школа является образцовой. Торжественная линейка прошла хорошо, по-своему уникально, увидели местные традиции, состоялся флэшмоб», — отметила Анастасия Фролова.

По её мнению, Российское движение школьников необходимо, поскольку благодаря нему в единое целое собираются и объединяются все практики в области воспитания детей. Для ребят и педагогов открываются новые возможности: они могут транслировать свой опыт не только на одну школу, район или область, а на всю Россию.

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«Каждый регион особен по-своему. Амурская область даёт большую возможность развития лингвистических способностей в рамках китайского языка. Плюс ко всему, мы сейчас являемся одним из важных субъектов по космонавтике. Самара уже заинтересовалась, чтобы их ребята могли поучаствовать в развитии этого процесса, увидеть собственными глазами, как это происходит. При этом никто не отменял такой большой модуль как развитие гражданской позиции, патриотизма», — добавила региональный координатор движения.

Как сообщало ИА REGNUM, Российское движение школьников было создано осенью 2015 года по указу президента России Владимира Путина. Его председателем назначили Героя РФ, лётчика-космонавта Сергея Рязанского, сопредседатели — российская журналистка и телеведущая Яна Чурикова, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014» Алла Головенькина.