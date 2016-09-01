Киев, 1 сентября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Украина не продавала китайской компании China Airspace лицензию на производство самолета Ан-255 «Мрия». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявили в пресс-службе украинской компании «Антонов».

o001oo.ru Ан-255 «Мрия»

«Информация о продаже китайской компании China airspace прав собственности на Ан-225 не соответствует действительности, — заявили в пресс-службе. — Мы Родину не продаем».

При этом в компании добавили, что в ближайшее время предоставят СМИ более подробный комментарий по данной «сделке».

31 августа ряд СМИ сообщил, что госпредприятие «Антонов» продало Китаю самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия», а также техническую документацию, чертежи и спецификацию.

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