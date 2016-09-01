Берлин, 1 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Германия должна изменить свою миграционную политику в отношении беженцев, чтобы сделать процедуру депортации «разжигателей ненависти» и других потенциально опасных лиц более легкой, заявил пресс-секретарь консервативной партии Германии, сообщает Passauer Neue Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Стефан Майер, пресс-секретарь по внутренним делам христианско-демократической партии парламента, заявил, что Германия добилась успехов в борьбе с боевиками-исламистами, но необходимо приложить еще больше усилий, в том числе и в вопросе увеличения депортации потенциальных злоумышленников. Он отметил, что Германия должна депортировать «разжигателей ненависти» более решительно, как это делают в Баварии.

Стефан Майер является членом баварского Христианско-социального союза (ХСС), который находиться в тесном сотрудничестве с Христианско-демократическим союзов Ангелы Меркель (ХДС). ХСС критиковал «политику открытых дверей» Ангелы Меркель.

Две консервативные партии будут обсуждаться меры безопасности в ходе двухдневной конференции, которая начнется 1 сентября в Берлине.