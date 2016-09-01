Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Мемориальная доска маршалу Финляндии Карлу Маннергейму, союзнику гитлеровской Германии во Второй мировой войне, размещенная в Центральном районе Санкт-Петербурга, будет демонтирована до 8 сентября.

ИА REGNUM Доска Маннергейму

Документы, свидетельствующие о том, что доска установлена незаконно, переданы в городской комитет по культуре администрацией Центрального района. В дальнейшем сотрудники подведомственного комитету по культуре Музея городской скульптуры получат соответствующее задание и приступят к демонтажу, сообщил источник агентству ТАСС.

«По закону срок исполнения истекает 8 сентября», — отметил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга провели экспертизу памятной доски Маннергейму, установленной на здании филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва на Захарьевской улице, дом 22. По результатам обследования объект признан установленным незаконно.

Доска Маннергейму была установлена 16 июня 2016 года, в церемонии открытия приняли участие тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский. Размещение доски вызвало активное недовольство жителей города.

Читайте также: Суд против доски Маннергейму продолжится, даже если власти ее снимут