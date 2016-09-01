Москва, 1 сентября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. В первый день осени вступает в силу новый административный регламент МВД России, который регулирует проведение экзамена на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений.

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Изменения коснутся сроков и последовательности действий, необходимых для проведения экзаменов, а также выдачи и обмена водительских удостоверений. В частности, теперь при сдаче теоретического экзамена будущие водители, допустившие одну или две ошибки, будут отвечать на дополнительные вопросы.

Согласно новым правилам, процедуры, необходимые для получения прав, должны занять не более 30 рабочих дней. Ожидание экзамена в очереди не должно превышать 15 минут, а кандидат на получение прав должен будет выполнить пять упражнений, а не три, как было ранее.