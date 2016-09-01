Горно-Алтайск, 1 сентября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл накануне посетил Горно-Алтайск, где передал на постоянное хранение в местный храм мощи святителя Макария Невского, а также заложил в центре города новый кафедральный собор в честь Всемилостивого Спаса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай, мощи стали первой православной святыней, которая постоянно будет храниться в регионе.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Патриарх Кирилл в Горно-Алтайске

«С особым чувством я вступил в этот раз на землю Горного Алтая вместе со святыми мощами святителя Макария, который всю свою жизнь связал с этим местом и алтайским народом», — отметил патриарх. В своем выступлении он рассказал о роли святителя Макария в истории Горного Алтая и Алтайской духовной миссии. За многолетние миссионерские труды его назвали «апостолом Алтая».

«Святитель Макарий прибыл сюда сравнительно молодым человеком и поставил своей задачей помочь алтайцам обрести свой литературный язык, свою грамматику. Он начал усиленно изучать язык, используя свои знания для того, чтобы перевести на алтайский язык Евангелие и другие книги, которые помогли бы алтайцам познакомиться с православием, — добавил он. — Проповедь о Христе на алтайской земле не сопровождалась угнетением местного народа и его притеснением, как это происходило в других землях, отстоящих далеко от Руси, когда нередко огнем и мечом насаждалась вера. Нельзя проповедовать о любви и действовать без любви».

Пресс-служба правительства Республики Алтай Здесь будет построен кафедральный собор

Патриарх считает, что строительство кафедрального собора Всемилостивого Спаса на месте первого собор, построенного при Святителе Макарии и разрушенного в 1936 году, станет данью уважения к его культурному и духовному подвигу.

Глава региона Александр Бердников поблагодарил патриарха за визит в Республику Алтай. Он отметил, что население региона поддерживает решение о строительстве кафедрального собора и согласился с тем, что история не знает ни одного случая насильственного насаждения православия на Алтае.

В свою очередь, председатель Государственного Собрания Иван Белеков сказал, что православие вступило на алтайскую землю «держа Библию и букварь». «Благодаря деятельности Святителя Макария Невского алтайский народ приобрел новое качество, получив новую письменность на основе кириллицы, и открыл для себя путь в огромной мир русской культуры и человеческой цивилизации. Сегодня алтайская земля с чувством вечной благодарности и почтения принимает дух нашего родного человека, великого сына русского народа», — отметил он.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Мощи святого будут храниться в Макарьевском храме

СПРАВКА

Как говорится на сайте Патриархии, история православия на Алтае непосредственно связана с первым храмом Алтайской духовной миссии ― походным храмом в честь Всемилостивого Спаса. Он представлял собой раскладной походный иконостас и был размещен в 1834 году в одной из комнат дома, принадлежавшего Улалинскому миссионерскому стану. Эта комната использовалась как домашний храм. Через восемь лет, в 1838 году, в Улале был построен небольшой храм в честь Всемилостивого Спаса. Храм был перестроен и расширен в 1863 году, но оставался мал и не вмещал всех верующих.

После пожара 1873 года в центре села был заложен новый храм, ставший доминантой дореволюционной панорамы Горно-Алтайска. Храм действовал до середины 1920-х годов. В 1924 году в подвале здания был устроен склад военкомата, но верующие во главе со священниками Петром Потаниным и Онуфрием Толмачевым продолжали использовать его по назначению. Однако в 1930 году в здании разместили кинотеатр, а колокольню разрушили. 8 августа 1932 года было принято решение о сносе Спасского храма, но по неизвестной причине выполнение затянулось на несколько лет. Только в июле 1936 года по решению президиума Ойротского облисполкома храм был окончательно закрыт и разрушен. К тому времени на территории Горного Алтая уже не оставалось действующих православных церквей. После сноса на месте храма был построен техникум.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Икона святителя Макария

Митрополит Макарий родился в 1835 году во Владимирской губернии. Занимался миссионерской деятельностью, был начальником Алтайской духовной миссии, затем возглавлял несколько епархий в Сибири. Был убежденным монархистом, пережил несколько покушений со стороны сектантов и ссыльных революционеров. С 1912 по 1917 годы был митрополитом Московским и Коломенским. По некоторым сведениям, был близок с Григорием Распутиным, и отчасти из-за этого его Священный Синод уволил его. Состоявшийся годом позже Поместный Собор реабилитировал Макария, а в 1920 году он стал митрополитом Алтайским, управляя паствой из подмосковного Николо-Угрешского монастыря. Умер в 1926 году близ Люберец. Прославлен в лике святых Русской православной церкви в 2000 году.