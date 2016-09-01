Пекин, 1 сентября, 2016, 06:34 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, индекс производственной активности Китая (индекс PMI) в августе продемонстрировал положительную динамику и увеличился на 0,5 пункта до уровня 5,4.

dawvon — Pudong Шанхай

В марте 2016 г. впервые за восемь месяцев индекс PMI остановился на отметке 50,2 пункта. В апреле и мае зафиксировано незначительное снижение главного показателя китайской экономики. За первые два месяца лета индекс производственной активности оставался неизменным. В августе впервые в 2016 г. индекс PMI вырос сразу на 0,5 пункта, пишет «Синьхуа».

Все пять субиндексов, которые входят в индекс PMI, поднялись выше психологической отметки 50 пунктов. Субиндексы производства, новых заказов, времени поставки, занятости и складских запасов сырья впервые в году демонстрируют положительную динамику.

Индекс PMI является показателем деловой активности государства. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, индекс производственной активности Китая (индекс PMI) в июле сократился по сравнению с предыдущим месяцем, остановившись на отметке 49,9.