Владивосток, 1 сентября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. В Приморье из-за тайфуна Lionrock сегодня, 1 сентября, учебный год не начался более чем у 13 тысяч детей. За время действия стихии на территории края выпала трёхмесячная норма осадков, более того — прогнозируется выход на территорию края ещё одного тайфуна. В субъект из соседних регионов продолжает поступать дополнительная помощь для ликвидации последствий: граждан эвакуируют в пункты временного размещения, транспортное сообщение нарушено с 17 населёнными пунктами, подтоплено свыше тысячи домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Последствия тайфуна в Дальнегорском ГО Приморья

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Начало учебного года для 13 050 детей перенесено в Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах Приморья. По предварительным данным, на указанных территориях учёба начнётся не ранее 5 сентября.

Накануне, 31 августа, руководитель МЧС России Владимир Пучков на заседании правительственной комиссии остался недоволен ходом ликвидации последствий циклона на территории Приморья и потребовал усилить работы. В особенности министр обратил внимание на необходимость принятия своевременных решений о направлении спасателей в зону подтопления.

«Скоординируйте работу спасателей и всех служб региона с учётом прогноза прохождения циклона и рисков, связанных с ним. Обеспечьте эффективную работу всех структур. Требую усилить работу аварийно-восстановительных и комплексных бригад. Важная задача — не допустить сбоев в работе систем жизнеобеспечения», — распорядился Владимир Пучков.

По последним данным, в результате тайфуна Lionrock в Приморье уже выпала трёхмесячная норма осадков, ситуация может обостриться с приходом на территорию края ещё одного тайфуна. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Тернее, Дальнегорске и Чугуевке, ожидается подтопление села Кокшаровка — в общей сложности режим ЧС введён в 13 муниципалитетах. Спасатели продолжают эвакуировать людей в пункты временного размещения: туда перевезли свыше 800 человек.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, на данный момент на территории региона подтоплены 1 240 домов, 323 придомовые территории. Решается вопрос об эвакуации из села Светлая вертолётом Ми-8 ещё более 20 человек.

На 23 участках автодорог Приморья наблюдаются переливы воды протяжённостью в 26,8 километров. Транспортное сообщение нарушено с 17 населёнными пунктами в Дальнереченском, Анучинском, Кавалеровском, Хасанском, Чугуевском районах и Уссурийском ГО.

Дальнегорский городской округ

Как сообщало ИА REGNUM, Дальнегорский городской округ в среду отрезало от большой земли, автомобильное сообщение из-за размыва дорожного полотна невозможно в обе стороны. К сегодняшнему дню, 1 сентября, уровень воды в Нежданкинском водохранилище упал на 10 сантиметров. Ни одной из двух линий электропередач, питающих насосное оборудование, восстановить до сих пор не удалось: опоры находятся в воде. В связи с этим в микрорайоне Горелое организован подвоз питьевой воды.

Комиссия по ликвидации последствий ЧС сегодня утром приняла решение отпускать топливо на АЗС только маршрутным автобусам и автомобилям специальных служб. Ночью окончательно размыло Лидовский мост: на трассе Рудная Пристань-Каменка работает экипаж ДПС.

Сложная обстановка наблюдается на предприятиях Дальнегорска. Затоплен второй Советский рудник «Дальполиметалла». Технику предприятия бросили на восстановление дороги на рудник «Верхний». Белазы «Бора» укрепляют берега реки Рудная, их могут направить на восстановление дороги в Кавалерово.

«Находятся отдельные недобросовестные предприниматели, желающие нажиться на чужой беде. Однако ЧС ликвидируют, беда уйдёт, но жизнь на этом не кончится, а люди запомнят. И когда у них появится выбор, они к вам просто не придут. И администрация города такие мерзкие поступки спекулянтов запомнит. И рычаги воздействия на них найдутся», — прокомментировали в мэрии.

В районе посёлка Высокогорск (Кавалеровский район) воды подмывают сразу несколько опор высоковольтной линии, которая обеспечивает электроэнергией северное Приморье. Если опоры обрушатся, нарушится электроснабжение всего Дальнегорского ГО. На автотехнике в настоящее время добраться к опорам невозможно.