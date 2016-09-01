Гонолулу, США, 1 сентября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Ураган «Мэдлин» прошел южнее гавайского Большого острова и не вызвал разрушений на островах, сообщает Sky News 1 сентября.

Tonkosti.ru Гонолулу. Гавайи

По информации синоптиков, ураган «Мэдлин», который надвигался на Гавайи из Тихого Океана, за прошедшие сутки «ослаб» до уровня тропического шторма и прошел в 120 километрах к югу от Большого острова. Гавайам теперь «угрожает» только большое количество осадков, которые выпадут на острова в ближайшие дни.

Сообщается, что власти штата отменили чрезвычайные меры, которые были предприняты на случай урагана — в населенных пунктах разблокированы дороги, открываются школы и офисы.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа жителей Гавайских островов оповестили о надвигающемся урагане «Мэдлин», скорость в эпицентре которого достигала 185 км/ч. Жителям было рекомендовано запасаться питьевой водой и медикаментами, для обитателей наиболее опасных районов — готовиться к возможной эвакуации.